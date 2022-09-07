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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Война в Украине входит в критическую фазу

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Столтенберг заявил, что страны НАТО помогут Украине пережить зиму
Столтенберг заявил, что страны НАТО помогут Украине пережить зиму
Фото: EPA

Война в Украине входит в критическую фазу, а грядущая зима будет тяжелой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Financial Times, опубликованной 7 сентября.

Он отметил, что в зимний период будет тяжело и Украине, и ее Вооруженным силам, и всем тем, кто поддерживает Киев. "Единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию", – заявил Столтенберг, ведь европейцы ощутят резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни. Он добавил, что Европу ждут тяжелые полгода с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, гражданских беспорядков. Но, по его словам, "нужно держаться, чтобы противостоять тирании".

Столтенберг заявил, что Европа и союзники платят цену за поддержку Украины, но эта цена "считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями". Эта цена будет намного выше, если "авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться в своих соседей и попирать международное право", добавил генсек НАТО. Он отметил, что страны Альянса несут моральную ответственность за "поддержку независимой демократии в самом сердце Европы".

Как заявил генсек НАТО, союзники готовят более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, а также продолжат помогать в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.

Теги: Украина, НАТО, демократия, Йенс Столтенберг, вторжение, ВСУ, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, безопасность
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