Столтенберг: Война в Украине входит в критическую фазу

Он отметил, что в зимний период будет тяжело и Украине, и ее Вооруженным силам, и всем тем, кто поддерживает Киев. "Единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию", – заявил Столтенберг, ведь европейцы ощутят резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни. Он добавил, что Европу ждут тяжелые полгода с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, гражданских беспорядков. Но, по его словам, "нужно держаться, чтобы противостоять тирании".

Столтенберг заявил, что Европа и союзники платят цену за поддержку Украины, но эта цена "считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями". Эта цена будет намного выше, если "авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться в своих соседей и попирать международное право", добавил генсек НАТО. Он отметил, что страны Альянса несут моральную ответственность за "поддержку независимой демократии в самом сердце Европы".

Как заявил генсек НАТО, союзники готовят более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, а также продолжат помогать в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе.