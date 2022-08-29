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29 августа, 2022
 
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"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины

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Роднянский: Ничего не удастся спрятать или скрыть. Придет время суда
Роднянский: Ничего не удастся спрятать или скрыть. Придет время суда
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 28 августа в Instagram заявил, что наступит время, когда России придется "отвечать за сделанное и несделанное".

"Война продолжается. Самая документированная война в истории. У всех людей сегодня в руках есть телефоны, и все оставляют для будущего цифровые отпечатки увиденного и пережитого. Ничего не удастся спрятать или скрыть. Придет время суда. Суда уголовного. И суда истории", – заявил он.

Роднянский подчеркнул, что можно попробовать спрятать голову в песок, изобразить "жизнь как прежде", на открытии Московского международного кинофестиваля не сказать ни единого слова о войне, запретить само слово "война" и давать за него тюремные сроки.

"Но ничего не поможет. Проверено историей. Наступит время отвечать за сделанное. И несделанное. А пока снимки лучших фотографов мира фиксируют невыразимое горе войны, трагедию потери близких и… проблески надежды", – заверил он.

Продюсер сопроводил пост снимками из разных областей Украины. Первый снимок был сделан во Львове фотографом Джеффом Дж. Митчеллом для NYT. На втором показаны последствия российского ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. На третьем – семья Антона Савицкого, 43-летнего украинского военного, убитого под Бахмутом. Фото похорон на кладбище в Буче сделано Алексеем Фурманом. Четвертое фото – Андрея Дубчака. На нем запечатлен боец теробороны из Ирпеня, закрывающий своим телом журналистку NYT Линзи Аддарио от осколков во время минометного обстрела.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, Александр Роднянский, война России против Украины, фото, продюсер, россияне
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