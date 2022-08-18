Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают

Роднянский: Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают..." – написал он.

Роднянский отметил, что в ночь на 20 июня в селе Большая Мартыновка Ростовской области местные жители насмерть забили 49-летнего байкера. Об этом сообщало издание "Верстка". В материале речь шла о видео, оказавшемся в редакции.

Байкера избивал руками и ногами молодой мужчина.

"Украина, да? Украина нравится? Украина те нравится?" – кричал напавший, сопровождая возгласы нецензурной лексикой. Женский голос за кадром подбадривал: "Муж, убей его!"

Как отметил Роднянский, убийство байкера из Ростовской области – далеко не единственный случай с начала войны, когда преступления оказываются связаны с политическими взглядами пострадавших или убитых.

"Своими действиями в отношении другой страны власти поощряют насилие и агрессию. Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг", – написал он.

Роднянский отметил, что в апреле в Брянской области трое мужчин избили московского сотрудника полиции, якобы приняв его за украинца, а в августе житель Москвы убил своего знакомого после того, как узнал, что тот не поддерживает так называемую спецоперацию РФ в Украине.

"И чем дольше идет война, тем больше мы прочитаем подобных историй..." – подчеркнул продюсер.

Пост Роднянский сопроводил снимком Никополя, подвергшегося обстрелам россиян, который сделан фотографом Константином Либеровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)