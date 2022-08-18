Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
Новости

Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роднянский: Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг
Роднянский: Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 18 августа в Instagram заявил, что российские власти поощряют насилие и агрессию своих граждан.

"В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают..." – написал он.

Роднянский отметил, что в ночь на 20 июня в селе Большая Мартыновка Ростовской области местные жители насмерть забили 49-летнего байкера. Об этом сообщало издание "Верстка". В материале речь шла о видео, оказавшемся в редакции.

Байкера избивал руками и ногами молодой мужчина.

"Украина, да? Украина нравится? Украина те нравится?" – кричал напавший, сопровождая возгласы нецензурной лексикой. Женский голос за кадром подбадривал: "Муж, убей его!"

Как отметил Роднянский, убийство байкера из Ростовской области – далеко не единственный случай с начала войны, когда преступления оказываются связаны с политическими взглядами пострадавших или убитых.

"Своими действиями в отношении другой страны власти поощряют насилие и агрессию. Конечно, расчеловечивание народа не случается в день начала войны, но для тех, у кого и раньше были сложности с агрессией, поднимается зеленый флаг", – написал он.

Роднянский отметил, что в апреле в Брянской области трое мужчин избили московского сотрудника полиции, якобы приняв его за украинца, а в августе житель Москвы убил своего знакомого после того, как узнал, что тот не поддерживает так называемую спецоперацию РФ в Украине.

"И чем дольше идет война, тем больше мы прочитаем подобных историй..." – подчеркнул продюсер.

Пост Роднянский сопроводил снимком Никополя, подвергшегося обстрелам россиян, который сделан фотографом Константином Либеровым.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, убийство, война, агрессия, нападение, Александр Роднянский, видео, преступление, обстрелы, украинцы, война России против Украины, спецоперация, пострадавшие, насилие, власть, продюсер
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