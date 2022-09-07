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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нельзя делать паузу". Литва отправила Украине 105-мм гаубицы

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Минобороны Литвы показало гаубицы, которые отправляет в Украину
Минобороны Литвы показало гаубицы, которые отправляет в Украину
Фото: Lithuanian MOD / Twitter

Литва отправила очередную партию военной помощи Украине, в которую вошли 105-мм гаубицы. Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Литвы.

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы отправляются в Украину", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "нельзя делать паузу" в предоставлении помощи, так как Украине нужны непрерывные поставки оружия.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне сообщалось, что сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн.

20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.

26 августа Анушаускас заявил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

Теги: Украина, оружие, Литва, Вооруженные силы Украины, военная помощь, помощь, российская агрессия, война России против Украины
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