"Нельзя делать паузу". Литва отправила Украине 105-мм гаубицы

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы отправляются в Украину", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "нельзя делать паузу" в предоставлении помощи, так как Украине нужны непрерывные поставки оружия.
* Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.— Lithuanian MOD * (@Lithuanian_MoD) September 7, 2022
Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.
Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне сообщалось, что сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн.
20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.
26 августа Анушаускас заявил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.