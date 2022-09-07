"Нельзя делать паузу". Литва отправила Украине 105-мм гаубицы

"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы отправляются в Украину", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "нельзя делать паузу" в предоставлении помощи, так как Украине нужны непрерывные поставки оружия.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне сообщалось, что сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн.

20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.

26 августа Анушаускас заявил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.