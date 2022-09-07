Германия передала Украине еще пять зенитных САУ Gepard и радар для обнаружения артиллерии COBRA

Украине Германия уже передала 20 зенитных установок из 30 обещанных, а также 4 тыс. из 10 тыс. снарядов к ним.

Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров. Радар сможет выявить 40 огневых позиций за две минуты.