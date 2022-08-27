Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины

Литва снова подарит Украине беспилотники – на этот раз легкие дроны-камикадзе Фото: Andrius Tapinas / Facebook

"Часть средств, собранных Legion Of Boom (€1 млн), будет передана литовскому министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе в Польше, которые отправят Украине", – говорится в сообщении.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to * Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from * and then sent to * . Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022

Инициатор кампании Legion Of Boom, журналист Андрюс Тапинас уточнил в Facebook, что речь идет о дронах Warmate, причем часть дронов производитель WB Group предоставит бесплатно.

"Сначала ожидали 25 [дронов], но удалось договориться о 27, и еще 10 польский производитель предоставит в поддержку Украины", – написал Тапинас.

Кампания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была посвящена Дню Независимости Украины. По словам Тапинаса, на момент завершения сбора литовцы пожертвовали €1,545 млн. Ожидалось, что должны поступить также собранные польскими партнерами средства, с которыми общая сумма проекта превысит €2 млн.

"Можем вместе порадоваться, что подарим действительно хороший подарок на день рождения Украины", – отмечал Тапинас.