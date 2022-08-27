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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины

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Литва снова подарит Украине беспилотники на этот раз легкие дроны-камикадзе
Литва снова подарит Украине беспилотники – на этот раз легкие дроны-камикадзе
Фото: Andrius Tapinas / Facebook

Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе польского производства для борьбы против российских оккупантов. Об этом 26 августа написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Часть средств, собранных Legion Of Boom (€1 млн), будет передана литовскому министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе в Польше, которые отправят Украине", – говорится в сообщении.

Инициатор кампании Legion Of Boom, журналист Андрюс Тапинас уточнил в Facebook, что речь идет о дронах Warmate, причем часть дронов производитель WB Group предоставит бесплатно.

"Сначала ожидали 25 [дронов], но удалось договориться о 27, и еще 10 польский производитель предоставит в поддержку Украины", – написал Тапинас.

https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/pfbid02EK7qziCzs7BVuKFA2iNvDNrzPXDRC2dSwTu7q6Ps8RqHka8Yb3BaR8DHpEKH2PVZl

Кампания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была посвящена Дню Независимости Украины. По словам Тапинаса, на момент завершения сбора литовцы пожертвовали €1,545 млн. Ожидалось, что должны поступить также собранные польскими партнерами средства, с которыми общая сумма проекта превысит €2 млн.

ожем вместе порадоваться, что подарим действительно хороший подарок на день рождения Украины", – отмечал Тапинас.

Контекст:

Тапинас также инициировал в Литве кампанию по сбору средств на приобретение беспилотника Bayraktar. Он награжден медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени.

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что бесплатно передаст Литве военный беспилотник для Украины. 

Беспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском. 8 июля его доставили в Украину. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar, разведывательные дроны и другую помощь для Украины. 

Аналогичные сборы объявляли в УкраинеПольшеКанаде и Норвегии. Украинский и польский сборы уже завершены, и компания Baykar Makina вновь пообещала передать беспилотники бесплатно.

Теги: Литва, пожертвование, вооружение, беспилотники, война России против Украины, Арвидас Анушаускас, дроны
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