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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Европейском союзе запасы оружия истощаются – Боррель

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У Европейского союза иссякают запасы оружия, заявил Боррель
У Европейского союза иссякают запасы оружия, заявил Боррель
Фото: ЕРА

Из-за того, что члены Евросоюза продолжают отправлять оружие и боеприпасы Украине, в блоке их запасы истощаются. Об этом 5 сентября заявил главный дипломат блока Жозеп Боррель во время дебатов с европарламентариями, видео опубликовано на сайте Европейской комиссии.

По его словам, запасы большинства государств-членов были не то чтобы исчерпаны, но истощены в значительной степени.

Боррель отметил, что запасы нужно пополнять и лучше всего это делать всем месте, так как это выйдет дешевле.

Он предупредил, что, если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности так, как сейчас, "результатом будет большая трата денег".

Также Боррель выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских Вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину.

Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, "мы были бы в лучшей ситуации".

Контекст:

После открытого вторжения России в Украину США, ЕС и другие содружественные страны усилили поддержку Украины, передавая в том числе оружие и боеприпасы к нему.

22 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии.

По данным аналитиков Кильского института мировой экономики, Эстония, Латвия и Польша пообещали Украине самую большую помощь по отношению к собственному валовому внутреннему продукту (ВВП). В абсолютных числах больше всего военной помощи Украине предоставляют США, Польша и Великобритания. 

24 августа глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину идут по "тонкой грани" из-за "абсолютного дефицита собственных запасов" в ФРГ.

Теги: Россия, Украина, оружие, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, вторжение России в Украину
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