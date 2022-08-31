В Белом доме анонсировали предоставление Украине дополнительной военной помощи от США

Об этом 31 августа на брифинге сообщил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

Представитель Белого дома отметил, что "в ближайшие дни будут объявлены будущие меры по обеспечению безопасности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.

В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15,5 млрд.