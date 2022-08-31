В Белом доме анонсировали предоставление Украине дополнительной военной помощи от США

Об этом 31 августа на брифинге сообщил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.
Представитель Белого дома отметил, что "в ближайшие дни будут объявлены будущие меры по обеспечению безопасности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.
В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.
По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15,5 млрд.