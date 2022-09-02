"Мы все являемся мишенью этого режима". Шмыгаль призвал Германию увеличить поставки боевого оружия в Украину для борьбы с РФ

Мы хотим получить еще больше вооружений – Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

3 сентября начинается его визит в Берлин, на следующий день планируется встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед ней Шмыгаль заявил, что Германия добилась "огромного прогресса в поддержке Украины", перейдя от поставок защитного снаряжения к передаче полноценного вооружения.

"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2. Это современные танки, которые требуются нам на поле боя", – сказал он.

DW отмечает, что прямые поставки боевых танков и боевых машин пехоты все еще остается табу для кабинета Шольца. Однако Испания предложила передать Киеву свои танки Leopard 2 германского производства. Шмыгаль настаивает на том, чтобы их предоставляли украинской стороне напрямую.

Премьер-министр также призвал власти Германии увеличить число обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. В плане передача четырех единиц, но Вооруженным силам Украины необходимо 12 таких систем, то есть втрое больше.

"Мы хотим получить еще больше вооружений и оборудования как можно скорее", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства Украины возлагает большие надежды на финансовую помощь от Германии.

"Мы также ожидаем, что канцлер Шольц будет играть ведущую роль в вопросах предоставления дальнейшей помощи по линии Международного валютного фонда и Еврокомиссии. Без международной поддержки экономика Украины подвергается риску гиперинфляции", - заявил премьер.

Он призвал народ Германии не ослаблять внимание и продолжать следить за ходом войны, потому что Украина борется за свободу всей Европы.

"Мы все являемся мишенью этого режима {президента России Владимира Путина}. Мы должны держаться вместе и вместе бороться за свободу в Европе", – добавил он.



