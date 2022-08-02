Испания не будет отправлять танки Leopard в Украину

Министр подчеркнула, что эти Leopard много лет не использовались и их невозможно отправлять в Украину, потому что "они находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".
По словам Роблес, были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.
"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – утверждает испанский министр.
Ожидалось, что Испания передаст Украине 40 боевых танков Leopard-2 немецкого производства. Однако 10 июня издание Spiegel сообщило, что власти Германии не дали разрешения Испании на поставку.
По информации Business Insider, официальные лица в Мадриде даже принесли извинения Берлину за созданные проблемы. После отказа Германии речь шла о передаче Украине максимум 10 танков, но и это решение было под вопросом. Spiegel добавлял, что танки 1990-х годов настолько устарели, что будут готовы к передаче Украине только через несколько месяцев.