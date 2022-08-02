Испания не будет отправлять танки Leopard в Украину

Министр подчеркнула, что эти Leopard много лет не использовались и их невозможно отправлять в Украину, потому что "они находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

По словам Роблес, были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – утверждает испанский министр.