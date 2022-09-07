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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Точно не годы-годы". Данилов озвучил прогноз длительности войны РФ против Украины

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Данилов: Победа будет за нами
Данилов: Победа будет за нами
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что война, которую РФ ведет против Украины, не будет длиться долгие годы. Об этом он заявил в интервью LB.ua, которое вышло 7 сентября.

"Я хотел бы с вами не согласиться, если вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться", – сказал Данилов. 

Он заявил, что "очень осторожно" относится к этому вопросу.

"Я говорю, что: раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите", – заявил секретарь СНБО.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Алексей Данилов
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