"Точно не годы-годы". Данилов озвучил прогноз длительности войны РФ против Украины

"Я хотел бы с вами не согласиться, если вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться", – сказал Данилов.
Он заявил, что "очень осторожно" относится к этому вопросу.
"Я говорю, что: раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите", – заявил секретарь СНБО.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.