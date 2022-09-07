"Точно не годы-годы". Данилов озвучил прогноз длительности войны РФ против Украины

"Я хотел бы с вами не согласиться, если вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться", – сказал Данилов.

Он заявил, что "очень осторожно" относится к этому вопросу.

"Я говорю, что: раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите", – заявил секретарь СНБО.