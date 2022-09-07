Украинские десантники сбили два российских штурмовика Су-25

"Сегодня, 7 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач", – говорится в сообщении.
По информации военных, бронированные самолеты оккупантов были "навсегда приземлены" расчетами ПЗРК "Игла".
За минувшие сутки украинское военные уничтожили 460 оккупантов, 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, один самолет, четыре БПЛА, пять крылатых ракет.