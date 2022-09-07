Украинские десантники сбили два российских штурмовика Су-25

"Сегодня, 7 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач", – говорится в сообщении.

По информации военных, бронированные самолеты оккупантов были "навсегда приземлены" расчетами ПЗРК "Игла".