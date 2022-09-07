Соледар, Бахмут, Опытное и другие. ВСУ отбили атаки россиян вблизи семи населенных пунктов – Генштаб

ВСУ удерживают занятые позиции и не дают противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Генштабе Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

Войска противника проводят интенсивную разведку с помощью беспилотников и пытаются улучшить свое логистическое обеспечение.

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес более семи ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок и Безымянное", – сообщили в Генштабе.

Обстановка на волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, на остальных оккупанты проводили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии:

на северском (минометные обстрелы) – в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запселье, Мануховка и Стукаловка Сумской области;

на харьковском – в районе населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки;

на славянском – в районе Славянска, Большой Камышевахи, Долины, Краснополья, Дмитровки и Довгенького;

на краматорском – в районе Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки;

на бахмутском – в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

на авдеевском – Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

"На новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневому влиянию подверглись районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки. На запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко. На южнобугском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА – совершил 34 вылета", – говорится в сводке.

Силы обороны удерживают занятые позиции и не дают оккупантам продвинуться вглубь Украины, защитники отбили атаки врага в районе семи населенных пунктов, подчеркивают в Генштабе.

"Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное", – говорится в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)