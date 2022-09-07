В Харькове прозвучали взрывы, горят автомобили и здание – Терехов

По информации Терехова, взрывы раздались около 00.30. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет.

"Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели", – написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram добавил, что в одном из районов Харькова пострадала инфраструктура.

"В местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждение инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал он.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Так, 6 сентября около 9.15 российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, предварительно, ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода (Россия). По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.