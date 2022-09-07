Мэр Энергодара сообщил о новых обстрелах со стороны оккупантов

По словам мэра, прилеты в Энергодаре зафиксировано прилеты на пяти локациях Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram (архив)

Об этом проинформировал в своем Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, перепостив сообщение Telegram-канала "Энергодар-Инфо".

"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов. Житель города сообщает о том, что слышно вылет, свист, и через 1–3 секунды прилет", – говорится в посте, опубликованном в 19.32.

Согласно сообщению, прилеты зафиксированы на пяти локациях в городе.

Мощный взрыв был слышен в Энергодаре в полдень вчера, информировал Орлов.