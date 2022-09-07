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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Энергодара сообщил о новых обстрелах со стороны оккупантов

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По словам мэра, прилеты в Энергодаре зафиксировано прилеты на пяти локациях
По словам мэра, прилеты в Энергодаре зафиксировано прилеты на пяти локациях
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram (архив)

Вечером 6 сентября российские оккупанты снова обстреляли временно оккупированный Энергодар Запорожской области (в городе находится Запорожская АЭС).

Об этом проинформировал в своем Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, перепостив сообщение Telegram-канала "Энергодар-Инфо". 

"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов. Житель города сообщает о том, что слышно вылет, свист, и через 1–3 секунды прилет", – говорится в посте, опубликованном в 19.32. 

Согласно сообщению, прилеты зафиксированы на пяти локациях в городе. 

Мощный взрыв был слышен в Энергодаре в полдень вчера, информировал Орлов. 

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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