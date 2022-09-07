Мэр Энергодара сообщил о новых обстрелах со стороны оккупантов

Об этом проинформировал в своем Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, перепостив сообщение Telegram-канала "Энергодар-Инфо".
"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов. Житель города сообщает о том, что слышно вылет, свист, и через 1–3 секунды прилет", – говорится в посте, опубликованном в 19.32.
Согласно сообщению, прилеты зафиксированы на пяти локациях в городе.
Мощный взрыв был слышен в Энергодаре в полдень вчера, информировал Орлов.
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.