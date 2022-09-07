Вор, угонщик, коп-неудачник. СБУ рассказала, кого россияне ставят во главе оккупированных территорий

Подозрение от СБУ получил бывший глава Волчанской территориальной общины Харьковской области, который в условиях военного времени перешел на сторону оккупантов. Сейчас он "возглавляет" так называемую военно-гражданскую администрацию Волчанского района, где занимается популяризацией политической партии "Единая Россия" и оправдывает вооруженную агрессию РФ.

Также в СБУ сообщили, что после временной оккупации Запорожской области в Мелитополь вернулась соратница скандально известного Владимира Рогова, лидера местного Антимайдана и руководителя так называемого движения "Русская весна". Коллаборантка еще с 2014 года является активной поклонницей создания псевдообразования "ЗНР" на территории Запорожской области. За это в 2016 году СБУ сообщила ей о подозрении в государственной измене. С тех пор злоумышленница скрывалась в России. После широкомасштабного вторжения РФ в благодарность за лояльность женщина получила "должность" так называемого председателя Кирилловской ОТО.

Третий коллаборант – Станислав Селиванов из Бердянска – один из основателей в Украине Партии политики Путина, который активно сотрудничает с РФ с 2014 года. Селиванов принимал непосредственное участие в аннексии Крыма и получил за это медаль "За возвращение Крыма". Впоследствии занимал должность члена так называемого совета "ЛНР". После оккупации части Запорожья его "повысили" и назначили "заместителем мэра Бердянска по социальной сфере", сообщила СБУ.

Четвертый коллаборант – бывший полицейский, который в 2015 году не прошел переаттестацию и был уволен из полиции. Теперь злоумышленник возглавил "Днепрорудненский райотдел милиции".

"В новом статусе помогает оккупантам терроризировать местных патриотов и проукраински настроенных жителей, задерживаемых ФСБ", – рассказали в СБУ.

Еще один функционер "силового блока", которому СБУ сообщила о подозрении, возглавил "Великобелозерский райотдел милиции". Хотя в свое время был приговорен к шести годам тюрьмы за подделку документов и угон авто. Правоохранители говорят, что в новом статусе злоумышленник активно занимается устрашением местных жителей и установлением оккупационного режима.

Последний фигурант, который получил "карьерное повышение" от РФ, – бывший работник районных электросетей поселка Андреевка, уволенный за кражи. Он некоторое время работал охранником на местном агропредприятии, поэтому без колебаний принял предложение врага занять псевдодолжность "председателя Андреевской ОТО Бердянского района". Теперь, чтобы доказать свою лояльность, активно агитирует земляков поддерживать оккупантов, сообщают в СБУ.

Всем злоумышленникам объявили подозрение по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.