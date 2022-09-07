Коллаборанты уточнили данные о состоянии "коменданта" оккупированного Бердянска, автомобиль которого взорвали

Об этом сообщил коллаборант, "начальник отдела департамента здравоохранения" Бердянска Николай Мирошниченко, его видеокомментарий в Telegram опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Ранее "РИА Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию писало в Telegram, что Бардин скончался в больнице от полученных ранений.
Автомобиль Бардина был взорван в центре Бердянска возле здания оккупационной так называемой военно-гражданской администрации. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, рассказали в горсовете Бердянска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.