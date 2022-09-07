Коллаборанты уточнили данные о состоянии "коменданта" оккупированного Бердянска, автомобиль которого взорвали

Автомобиль Бардина был взорван в центре Бердянска Фото: Бердянська міська рада (Berdyansk City Council) / Facebook

Об этом сообщил коллаборант, "начальник отдела департамента здравоохранения" Бердянска Николай Мирошниченко, его видеокомментарий в Telegram опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Ранее "РИА Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию писало в Telegram, что Бардин скончался в больнице от полученных ранений.

Автомобиль Бардина был взорван в центре Бердянска возле здания оккупационной так называемой военно-гражданской администрации. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, рассказали в горсовете Бердянска.

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