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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция заявила о разоблачении коллаборантки, корректировавшей ракетные удары по Дружковке

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По данным полиции, женщина, в частности, отчитывалась россиянам о результатах ракетных ударов 30 августа
По данным полиции, женщина, в частности, отчитывалась россиянам о результатах ракетных ударов 30 августа
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

50-летняя жительница Дружковки Донецкой области с 2014 года поддерживала связь с представителями российской армии и активно помогала им после начала открытого вторжения оккупантов в Украину, заявили в управлении полиции Донецкой области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Женщина передавала врагу данные о дислокации украинских защитников и маршрутах движения военной техники. Также злоумышленница докладывала российским кураторам о результатах обстрелов города", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина посылала российскому координатору скриншоты карт с обозначенными местоположениями военнослужащих ВСУ и зашифрованные сообщения о последствиях ракетно-бомбовых ударов по городу: какие разрушения, сколько жертв. Все контакты были через закрытый канал с соблюдением мер конспирации.

"В ряде случаев дружковчанка предоставляла врагу непроверенную информацию, в результате чего страдал жилой сектор и мирные жители", – отметили в полиции.

30 августа российские войска нанесли четыре удара из зенитно-ракетного комплекса С-300 по двум школам и дворцу спорта. О результатах атак женщина отчиталась куратору. Правоохранители еще проверяют, причастна ли она к подготовке обстрела.

Все материалы, собранные полицией, будут переданы в СБУ. Правоохранители намерены открыть в отношении женщины уголовное производство и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

С начала полномасштабной войны полицейские Дружковки установили и задержали пять предполагаемых корректировщиков вражеского огня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня.

Теги: Донецкая область, полиция, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, коллаборационизм
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