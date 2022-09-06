Полиция заявила о разоблачении коллаборантки, корректировавшей ракетные удары по Дружковке

По данным полиции, женщина, в частности, отчитывалась россиянам о результатах ракетных ударов 30 августа Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

"Женщина передавала врагу данные о дислокации украинских защитников и маршрутах движения военной техники. Также злоумышленница докладывала российским кураторам о результатах обстрелов города", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина посылала российскому координатору скриншоты карт с обозначенными местоположениями военнослужащих ВСУ и зашифрованные сообщения о последствиях ракетно-бомбовых ударов по городу: какие разрушения, сколько жертв. Все контакты были через закрытый канал с соблюдением мер конспирации.

"В ряде случаев дружковчанка предоставляла врагу непроверенную информацию, в результате чего страдал жилой сектор и мирные жители", – отметили в полиции.

30 августа российские войска нанесли четыре удара из зенитно-ракетного комплекса С-300 по двум школам и дворцу спорта. О результатах атак женщина отчиталась куратору. Правоохранители еще проверяют, причастна ли она к подготовке обстрела.

Все материалы, собранные полицией, будут переданы в СБУ. Правоохранители намерены открыть в отношении женщины уголовное производство и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

С начала полномасштабной войны полицейские Дружковки установили и задержали пять предполагаемых корректировщиков вражеского огня.

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