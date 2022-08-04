В Донецкой области задержали местного жителя, который сливал россиянам информацию о ВСУ и корректировал обстрелы оккупантов

По данным правоохранителей, собранную информацию об обстрелах 35-летний мужчина через мессенджер посылал своей знакомой в РФ Фото: Поліція Донецької області / Facebook

"Вражеский агент передавал гражданам России координаты расположения подразделений ВСУ, а также результаты российских бомбовых ударов по Дружковке и Краматорску. Для подтверждения мужчина посылал фото и видео с мест прилетов", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, собранную информацию 35-летний мужчина через мессенджер посылал своей знакомой в РФ.

Задержанный оправдывает российскую агрессию и оккупацию территорий Украины. Помимо этого, он заявил, что считает ошибкой распад СССР.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). В условиях военного положения фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

По информации полиции, это уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.

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Видео: Поліція Донецької області / YouTube

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