В Донецкой области задержали местного жителя, который сливал россиянам информацию о ВСУ и корректировал обстрелы оккупантов

"Вражеский агент передавал гражданам России координаты расположения подразделений ВСУ, а также результаты российских бомбовых ударов по Дружковке и Краматорску. Для подтверждения мужчина посылал фото и видео с мест прилетов", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, собранную информацию 35-летний мужчина через мессенджер посылал своей знакомой в РФ.
Задержанный оправдывает российскую агрессию и оккупацию территорий Украины. Помимо этого, он заявил, что считает ошибкой распад СССР.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). В условиях военного положения фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
По информации полиции, это уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)