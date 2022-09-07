СБУ объявила о подозрении заместительнице херсонского коллаборанта Сальдо

"Уроженка Каховки Екатерина Губарева, ранее "строившая карьеру" в террористической организации "ДНР", переехала во временно оккупированную Херсонскую область в июне 2022 года. Она добровольно заняла должность так называемого замглавы в сфере цифровизации и социальной политики в незаконном органе власти "военно-гражданской администрации Херсонской области", – говорится в сообщении.

Сейчас в оккупационной администрации Губарева, по данным СБУ, она выполняет такие задачи: запуск радиовещания российских радиостанций на территории Херсонской области (в эфир запущено пять радиостанций РФ); переход на российскую мобильную связь; открытие "новых" отделений пенсионного фонда и почты в Херсоне и районных центрах области; старт работы центра занятости "для привлечения жителей города и области к работе под новым флагом".

"Досудебным расследованием установлено, что фигурантка начала коллаборационную деятельность еще в 2014 году. Находясь на Донбассе, она долгое время работала на представителей российских спецслужб и террористических организаций. Была так называемым министром иностранных дел "ДНР", депутатом "народного совета" и помощницей "главы правительства" так называемой "ДНР", – сообщили в СБУ.

Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.