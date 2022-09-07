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СБУ объявила о подозрении заместительнице херсонского коллаборанта Сальдо

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СБУ объявила Губаревой о подозрении в коллаборационизме
СБУ объявила Губаревой о подозрении в коллаборационизме
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении "заместительнице" назначенного российскими оккупантами "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо Екатерине Губаревой. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 7 сентября.

"Уроженка Каховки Екатерина Губарева, ранее "строившая карьеру" в террористической организации "ДНР", переехала во временно оккупированную Херсонскую область в июне 2022 года. Она добровольно заняла должность так называемого замглавы в сфере цифровизации и социальной политики в незаконном органе власти "военно-гражданской администрации Херсонской области", – говорится в сообщении.

Сейчас в оккупационной администрации Губарева, по данным СБУ, она выполняет такие задачи:  запуск радиовещания российских радиостанций на территории Херсонской области (в эфир запущено пять радиостанций РФ); переход на российскую мобильную связь; открытие "новых" отделений пенсионного фонда и почты в Херсоне и районных центрах области; старт работы центра занятости "для привлечения жителей города и области к работе под новым флагом".

"Досудебным расследованием установлено, что фигурантка начала коллаборационную деятельность еще в 2014 году. Находясь на Донбассе, она долгое время работала на представителей российских спецслужб и террористических организаций. Была так называемым министром иностранных дел "ДНР", депутатом "народного совета" и помощницей "главы правительства" так называемой "ДНР", – сообщили в СБУ.

Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской, частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который она применяла в 2014 году к Крыму.

По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, Владимир Сальдо, коллаборационизм
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