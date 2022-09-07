СБУ объявила о подозрении заместительнице херсонского коллаборанта Сальдо

"Уроженка Каховки Екатерина Губарева, ранее "строившая карьеру" в террористической организации "ДНР", переехала во временно оккупированную Херсонскую область в июне 2022 года. Она добровольно заняла должность так называемого замглавы в сфере цифровизации и социальной политики в незаконном органе власти "военно-гражданской администрации Херсонской области", – говорится в сообщении.
Сейчас в оккупационной администрации Губарева, по данным СБУ, она выполняет такие задачи: запуск радиовещания российских радиостанций на территории Херсонской области (в эфир запущено пять радиостанций РФ); переход на российскую мобильную связь; открытие "новых" отделений пенсионного фонда и почты в Херсоне и районных центрах области; старт работы центра занятости "для привлечения жителей города и области к работе под новым флагом".
"Досудебным расследованием установлено, что фигурантка начала коллаборационную деятельность еще в 2014 году. Находясь на Донбассе, она долгое время работала на представителей российских спецслужб и террористических организаций. Была так называемым министром иностранных дел "ДНР", депутатом "народного совета" и помощницей "главы правительства" так называемой "ДНР", – сообщили в СБУ.
Женщине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской, частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который она применяла в 2014 году к Крыму.
По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.