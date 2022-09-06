Арестованы активы компании, подконтрольной "гауляйтеру" Херсонской области Сальдо – СБУ

"В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа, а ныне "гауляйтера" временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, деятельность бизнес-структуры была связана с добычей и обработкой гранита и прибыль от ее деятельности Сальдо направлял "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".
"Арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн. Решается вопрос передачи активов в АРМА", – сообщили в СБУ.
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность Блока Владимира Сальдо в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.
3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.
7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ.
Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области бывший первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.
8 июля Центр национального сопротивления Украины сообщил, что Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения Елисеева "главой правительства".
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированого Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские СМИ писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.