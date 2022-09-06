Арестованы активы компании, подконтрольной "гауляйтеру" Херсонской области Сальдо – СБУ

Активы Сальдо планируют передать в управление Агентству по розыску и менеджменту активов Фото: Владимир Сальдо / Facebook

"В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа, а ныне "гауляйтера" временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, деятельность бизнес-структуры была связана с добычей и обработкой гранита и прибыль от ее деятельности Сальдо направлял "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".

"Арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн. Решается вопрос передачи активов в АРМА", – сообщили в СБУ.