Рада планирует предоставлять статус участника боевых действий всем лицам, участвовавшим в войне

Как сообщилв Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, за такое решение проголосовали 315 народных избранников.
Документ предусматривает предоставление статуса участника боевых действий людям, которые не служат в ВСУ, но участвовали в боевых действиях.
Законопроектом предлагается признать участниками боевых действий лиц, не вступивших в ВСУ, МВД, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу, однако принимавших непосредственное участие в обеспечении обороны Украины. Документом также предусмотрено определить перечень людей, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в обороне Украины. Они также могут получить статус участника боевых действий.
Согласно действующему законодательству Украины, статус участника боевых действий можно получить только при условии прохождения службы в ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ и других воинских формированиях или правоохранительных органах.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
16 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения.
По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 августа, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жертвами войны стали 13 212 гражданских лиц, из них 5514 погибли и 7698 получили ранения.