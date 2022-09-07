Рада планирует предоставлять статус участника боевых действий всем лицам, участвовавшим в войне

Как сообщилв Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, за такое решение проголосовали 315 народных избранников.

Документ предусматривает предоставление статуса участника боевых действий людям, которые не служат в ВСУ, но участвовали в боевых действиях.

Законопроектом предлагается признать участниками боевых действий лиц, не вступивших в ВСУ, МВД, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу, однако принимавших непосредственное участие в обеспечении обороны Украины. Документом также предусмотрено определить перечень людей, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в обороне Украины. Они также могут получить статус участника боевых действий.

Согласно действующему законодательству Украины, статус участника боевых действий можно получить только при условии прохождения службы в ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ и других воинских формированиях или правоохранительных органах.