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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада планирует предоставлять статус участника боевых действий всем лицам, участвовавшим в войне

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Предлагается предоставить статус участника боевых действиям людям, которые не служат
Предлагается предоставить статус участника боевых действиям людям, которые не служат
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению законопроект № 7322 "О признании участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины". Об этом 7 сентября говорится на сайте парламента.

Как сообщилв Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, за такое решение проголосовали 315 народных избранников. 

Документ предусматривает предоставление статуса участника боевых действий людям, которые не служат в ВСУ, но участвовали в боевых действиях.

Законопроектом предлагается признать участниками боевых действий лиц, не вступивших в ВСУ, МВД, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу, однако принимавших непосредственное участие в обеспечении обороны Украины. Документом также предусмотрено определить перечень людей, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в обороне Украины. Они также могут получить статус участника боевых действий. 

Согласно действующему законодательству Украины, статус участника боевых действий можно получить только при условии прохождения службы в ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ и других воинских формированиях или правоохранительных органах.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

16 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 августа, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жертвами войны стали 13 212 гражданских лиц, из них 5514 погибли и 7698 получили ранения.

Теги: Верховная Рада, МВД, военные, Госпогранслужба, ВСУ, законопроект, война России против Украины, Нацполиция, Ярослав Железняк, вторжение России в Украину
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