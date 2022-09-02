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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Красный Крест прогнозирует, что будет получать меньше денег от доноров, если война в Украине затянется

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Гендиректор Красного Креста Роберт Мардини прогнозирует падение поддержки МККК, если война в Украине затянется
Гендиректор Красного Креста Роберт Мардини прогнозирует падение поддержки МККК, если война в Украине затянется
Фото: ЕРА

В случае затягивания войны в Украине объемы финансовой помощи Международному комитету Красного Креста снизятся. Об этом 2 сентября заявил в интервью "Интерфакс-Украина" генеральный директор МККК Роберт Мардини.

"В настоящее время все, что касается нашего гуманитарного реагирования в Украине – это немалые объемы. Я уверен, что и в следующем году наша операционная деятельность будет иметь большую финансовую поддержку. В то же время многолетний опыт деятельности МККК показывает следующее: если у конфликта тенденция затягиваться во времени, то поддержка как со стороны государств, так и частных доноров падает", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Поддержку Украине оказывают США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Кроме того, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, спецсчет для стран-доноров создал также Международный валютный фонд. Также Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества на $20 млрд.

В конце апреля президент Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Теги: Украина, Красный Крест, помощь, война России против Украины, вторжение России в Украину
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