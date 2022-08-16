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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 млн в случае гибели. Рада одобрила в первом чтении разовую выплату родственникам погибших гражданских

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Выплаты будут осуществляться из государственного бюджета, иностранной помощи и пожертвований
Выплаты будут осуществляться из государственного бюджета, иностранной помощи и пожертвований 
Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко

Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры, а также работниках местного самоуправления и их семьях.

Предполагаемые объемы компенсации: 1 млн грн в случае гибели, от 200 до 800 тыс. грн в случае получения инвалидности. Выплаты будут осуществляться из государственного бюджета, иностранной помощи и пожертвований, говорится в сообщении.

"С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов рискуя своей жизнью и здоровьем обеспечивают работу страны и помогают показывать миру правду о действиях террористической России. К сожалению, при выполнении этой работы есть случаи гибели и ранений. И государство должно позаботиться о своих героях и их родных за неоценимый вклад в победу", – написал вице-спикер.

https://www.facebook.com/oskorniyenko/posts/pfbid0xXpgcXxgF784h2EG7iMScoRGxHfcuqumxvtuz8G4xYU6Lpum4CWnaer6MQeLA2vfl

Контекст:

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 14 августа, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жертвами войны стали 13 212
гражданских лиц, из них 5514 погибших и 7698 ранены.

Теги: Верховная Рада, раненые, жертвы, законопроект, война России против Украины, выплаты, погибшие, Александр Корниенко, компенсация
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