1 млн в случае гибели. Рада одобрила в первом чтении разовую выплату родственникам погибших гражданских

Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры, а также работниках местного самоуправления и их семьях.

Предполагаемые объемы компенсации: 1 млн грн в случае гибели, от 200 до 800 тыс. грн в случае получения инвалидности. Выплаты будут осуществляться из государственного бюджета, иностранной помощи и пожертвований, говорится в сообщении.

"С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов рискуя своей жизнью и здоровьем обеспечивают работу страны и помогают показывать миру правду о действиях террористической России. К сожалению, при выполнении этой работы есть случаи гибели и ранений. И государство должно позаботиться о своих героях и их родных за неоценимый вклад в победу", – написал вице-спикер.