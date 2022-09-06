Жители Николаева должны запастись топливом и генераторами – Ким

Из-за обстрелов может не быть отопления, жители Николаевщины должны быть готовы ко всему, считает Ким Фото: depositphotos.com

"Несмотря на военное положение и на то, что мы готовимся к отопительному сезону, у нас населению необходимо иметь запас на всякий случай таких вещей, как топливо или генераторы. Из-за обстрелов могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства", – сказал он.

По его словам, несмотря на близость к линии фронта, Николаевская область входит в топ-5 регионов, которые готовы к новому отопительному сезону.

"Подготовку к зиме начали еще два месяца назад. Планируем уже на следующей неделе проводить тестирование системы отопления", – отметил Ким.