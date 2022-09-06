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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Николаева должны запастись топливом и генераторами – Ким

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Из-за обстрелов может не быть отопления, жители Николаевщины должны быть готовы ко всему, считает Ким
Из-за обстрелов может не быть отопления, жители Николаевщины должны быть готовы ко всему, считает Ким
Фото: depositphotos.com

Из-за обстрелов в Николаевской области в зимний период могут быть чрезвычайные обстоятельства. Об этом 6 сентября сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouТube агентством "Укринформ".

"Несмотря на военное положение и на то, что мы готовимся к отопительному сезону, у нас населению необходимо иметь запас на всякий случай таких вещей, как топливо или генераторы. Из-за обстрелов могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства", – сказал он.

По его словам, несмотря на близость к линии фронта, Николаевская область входит в топ-5 регионов, которые готовы к новому отопительному сезону.

"Подготовку к зиме начали еще два месяца назад. Планируем уже на следующей неделе проводить тестирование системы отопления", – отметил Ким.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных обстрелов российскими оккупантами объектов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости Украины".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в осенне-зимний период.

Теги: Украина, Николаев, отопление, военное положение, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, вторжение России в Украину
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