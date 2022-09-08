"Еще не пора называть населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг". Зеленский сообщил "хорошие новости" из Харьковской области

Об этом глава государства сообщил 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковской области. Видимо, вы все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство, – сказал Зеленский. – Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг".

В то же время президент выразил слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде "за храбрость, за героизм, проявленные во время выполнения боевых задач".

"Также благодарю сегодня 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-ю отдельную пехотную бригаду, последовательно продвигающую наши позиции. Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту", – отметил Зеленский.

По его словам, чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у ВСУ на Донбассе и "надежнее будет оборона Запорожья, Николаева, городов Днепропетровской области".

"Тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", – резюмировал президент.

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