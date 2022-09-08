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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще не пора называть населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг". Зеленский сообщил "хорошие новости" из Харьковской области

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Каждый гражданин испытывает гордость за украинских воинов, отметил Зеленский
Каждый гражданин испытывает гордость за украинских воинов, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "хорошие новости" из Харьковской области.

Об этом глава государства сообщил 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковской области. Видимо, вы все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство, – сказал Зеленский. – Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг".

В то же время президент выразил слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде "за храбрость, за героизм, проявленные во время выполнения боевых задач".

"Также благодарю сегодня 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-ю отдельную пехотную бригаду, последовательно продвигающую наши позиции. Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту", – отметил Зеленский.

По его словам, чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у ВСУ на Донбассе и "надежнее будет оборона Запорожья, Николаева, городов Днепропетровской области".

"Тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1061003214576863/

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, флаг, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Балаклея, обращение, деоккупация, контрнаступление
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