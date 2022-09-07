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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ провели контратаку в Балаклее Харьковской области и откинули россиян на левый берег Северского Донца — ISW

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В ISW считают, что ВСУ теснят россиян под Балаклеей
В ISW считают, что ВСУ теснят россиян под Балаклеей
Фото: ЕРА

6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Об этом в отчете за 6 сентября сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW предполагают, что ВСУ захватили село Вербовка, которое находится менее чем в 3 км к северо-западу от Балаклеи, о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.

Также эксперты отмечают, что несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Эксперты обратили внимание, что на фото, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный российский мост через реку Средняя Балаклейка – географический объект, за которым, вероятно, проходит линия российского фронта на этом участке.

"Пользователи соцсетей сообщили, что 6 сентября российские войска отошли от блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи", – написали в ISW.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

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