ВСУ провели контратаку в Балаклее Харьковской области и откинули россиян на левый берег Северского Донца — ISW

В ISW считают, что ВСУ теснят россиян под Балаклеей Фото: ЕРА

Эксперты ISW предполагают, что ВСУ захватили село Вербовка, которое находится менее чем в 3 км к северо-западу от Балаклеи, о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.

Также эксперты отмечают, что несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Эксперты обратили внимание, что на фото, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный российский мост через реку Средняя Балаклейка – географический объект, за которым, вероятно, проходит линия российского фронта на этом участке.

"Пользователи соцсетей сообщили, что 6 сентября российские войска отошли от блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи", – написали в ISW.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.