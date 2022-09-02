Путин ставит армии РФ недостижимые цели – институт исследования войны

Теперь российские войска осуществляют передислокацию сил в области, но даже переброска туда подразделений центрального военного округа не позволит достичь этой цели, считают аналитики.
Чтоб поднять боевой дух оккупантов, российские пропагандисты пытаются раздувать единственный успех агрессора за последние недели – захват территорий вокруг Донецка, бои за которые шли с 2014 года. При этом они утверждают, что контрнаступление Украины на юге уже провалилось, хотя это не так, говорится в сообщении.
После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу E40, ведущую к Славянску и Бахмуту или полностью выйти на административные границы Донецкой области, подчеркивают специалисты института.
В ISW отмечают, что оккупационные власти, вероятно, "все больше осознают неспособность успешно провести фиктивные референдумы на захваченных территориях" из-за военных неудач РФ и продолжающегося сопротивления жителей в оккупации.
Ранее эксперты уже прогнозировали, что референдумы не удастся провести как минимум до изначально установленного срока 11 сентября.
Eastern #Ukraine Update:#Russian forces conducted ground attacks northwest of #Slovyansk, south and northeast of #Bakhmut, and northwest and southwest of #Donetsk City.https://t.co/DgXQg7z5nL pic.twitter.com/cWYSMDEHrw— ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2022
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.
26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.
В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.