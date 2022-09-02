ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин ставит армии РФ недостижимые цели – институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться в Донецкой области ISW
После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться в Донецкой области – ISW
Фото: ЕРА

Кремль не выполнил собственный план захвата Донецкой области и отодвинул его до "крайне маловероятной даты" 15 сентября. Об этом в оперативной сводке пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Теперь российские войска осуществляют передислокацию сил в области, но даже переброска туда подразделений центрального военного округа не позволит достичь этой цели, считают аналитики. 

Чтоб поднять боевой дух оккупантов, российские пропагандисты пытаются раздувать единственный успех агрессора за последние недели – захват территорий вокруг Донецка, бои за которые шли с 2014 года. При этом они утверждают, что контрнаступление Украины на юге уже провалилось, хотя это не так, говорится в сообщении.

После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу E40, ведущую к Славянску и Бахмуту или полностью выйти на административные границы Донецкой области, подчеркивают специалисты института.

В ISW отмечают, что оккупационные власти, вероятно, "все больше осознают  неспособность успешно провести фиктивные референдумы на захваченных территориях" из-за военных неудач РФ и продолжающегося сопротивления жителей в оккупации.

Ранее эксперты уже прогнозировали, что референдумы не удастся провести как минимум до изначально установленного  срока 11 сентября. 

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

26 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%.

В Генштабе заявили, что на фоне неудач на фронте оккупанты скорректировали планы по захвату Донецкой области и перенесли крайний срок на 15 сентября.

Теги: референдум, Донецкая область, Славянск, Северск, Лисичанск, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Дождитесь меня. Обещаете?" Jerry Heil в сине-желтом наряде снялась на фоне Беркли, студенткой которого стала
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
Дирижера Оксану Лынив хотят лишить звания почетного амбассадора Львова за сотрудничество с музыкантами из РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (100682)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (55509)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (40673)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (35262)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (33420)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25237)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (22217)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19442)
 
 
 
 