Путин ставит армии РФ недостижимые цели – институт исследования войны

После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться в Донецкой области – ISW Фото: ЕРА

Теперь российские войска осуществляют передислокацию сил в области, но даже переброска туда подразделений центрального военного округа не позволит достичь этой цели, считают аналитики.

Чтоб поднять боевой дух оккупантов, российские пропагандисты пытаются раздувать единственный успех агрессора за последние недели – захват территорий вокруг Донецка, бои за которые шли с 2014 года. При этом они утверждают, что контрнаступление Украины на юге уже провалилось, хотя это не так, говорится в сообщении.

После взятия Лисичанска российским силам не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу E40, ведущую к Славянску и Бахмуту или полностью выйти на административные границы Донецкой области, подчеркивают специалисты института.

В ISW отмечают, что оккупационные власти, вероятно, "все больше осознают неспособность успешно провести фиктивные референдумы на захваченных территориях" из-за военных неудач РФ и продолжающегося сопротивления жителей в оккупации.

Ранее эксперты уже прогнозировали, что референдумы не удастся провести как минимум до изначально установленного срока 11 сентября.