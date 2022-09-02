За минувшие сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 1 сентября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Торецке, одного в Великой Новоселке и одного в Авдеевке", – заявил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 10 жителей региона получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибло как минимум 790 мирных жителей, 2008 – получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

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