"ВСУ уже близко". Мэрия Купянска Харьковской области призвала жителей города готовиться к деоккупации

"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – сказал Крохмаль.
Он призвал жителей города не ходить на референдум оккупантов, если он будет организован, и заверил, что очень скоро Купянск будет деоккупирован.
В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.
Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.
15 августа украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене новому "главе" оккупационной администрации Купянска Максиму Губину.