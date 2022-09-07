"ВСУ уже близко". Мэрия Купянска Харьковской области призвала жителей города готовиться к деоккупации

"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – сказал Крохмаль.

Он призвал жителей города не ходить на референдум оккупантов, если он будет организован, и заверил, что очень скоро Купянск будет деоккупирован.

В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.