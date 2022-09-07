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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ уже близко". Мэрия Купянска Харьковской области призвала жителей города готовиться к деоккупации

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В оккупированном Купянске ждут ВСУ
В оккупированном Купянске ждут ВСУ
Фото: ЕРА

Мэрия временно оккупированного города Купянск Харьковской области впервые за пять месяцев вышла на связь и призвала местных жителей подготовить убежища, запастись едой и водой в ожидании деоккупации. Об этом 6 сентября в Facebook сказал депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль.

"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – сказал Крохмаль.

Он призвал жителей города не ходить на референдум оккупантов, если он будет организован, и заверил, что очень скоро Купянск будет деоккупирован.

В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/kuprada/videos/390913776532955/

Контекст:

Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.

15 августа украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене новому "главе" оккупационной администрации Купянска Максиму Губину.

Теги: Россия, Украина, Facebook, референдум, война, Харьковская область, госизмена, Купянск, ВСУ, украинцы, убежище, война России против Украины, военнослужащий, население, Геннадий Мацегора, россияне
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