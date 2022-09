Из оккупации в Харьковской области на этой неделе вывезли более 750 жителей

По его словам, вывозить людей помогали волонтеры, спасатели и правоохранители.



Все эвакуированные сейчас находятся в безопасности. Те, кто в этом нуждался, получили медицинскую и психологическую помощь.

"Благодарим все областные службы, участвовавшие в организации эвакуации [...]. Отдельная благодарность волонтерам из организаций: Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, "Общее дело", "Помощь детям – Согласие", "Волонтер 68", Волонтерской организации "U.Pravda.uа" и Красному Кресту Украины, которые, несмотря на риски для собственной жизни, оказывают неоценимую помощь населению Харьковской области", – написал Синегубов.