За последний месяц из пяти областей Украины эвакуировались более 60 тыс. человек – Верещук

Она отметила, что большинство эвакуированных – женщины, дети, маломобильные и пожилые люди, а процесс эвакуации продолжается ежедневно.
По словам Верещук, огромная ответственность и значительный объем работы в этой связи ложится на общины и руководителей мест компактного проживания внутренних переселенцев.
"От их умения хозяйствовать зависит не только ход дальнейшей эвакуации, но и то, как будут чувствовать себя наши сограждане на новом месте. Тем более что сейчас первоочередная задача повестки дня – подготовка к зиме", – отметила вице-премьер.
Верещук обратилась к руководителям мест компактного проживания переселенцев с просьбой организоваться, сформировать перечень потребностей, которые невозможно решить самостоятельно, и передать их непосредственно Минреинтеграции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.
Сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехало более 11 млн чел, примерно за это же время вернулось 4,7 млн. Сейчас в Европе зарегистрировано более 6 млн украинцев.
2 августа Кабинет Министров Украины принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
1 сентября в Минреинтеграции сообщили, что в течение августа из горячих точек и оккупированных территорий эвакуировали около 45 тыс. граждан.