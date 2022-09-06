За последний месяц из пяти областей Украины эвакуировались более 60 тыс. человек – Верещук

Она отметила, что большинство эвакуированных – женщины, дети, маломобильные и пожилые люди, а процесс эвакуации продолжается ежедневно.

По словам Верещук, огромная ответственность и значительный объем работы в этой связи ложится на общины и руководителей мест компактного проживания внутренних переселенцев.

"От их умения хозяйствовать зависит не только ход дальнейшей эвакуации, но и то, как будут чувствовать себя наши сограждане на новом месте. Тем более что сейчас первоочередная задача повестки дня – подготовка к зиме", – отметила вице-премьер.

Верещук обратилась к руководителям мест компактного проживания переселенцев с просьбой организоваться, сформировать перечень потребностей, которые невозможно решить самостоятельно, и передать их непосредственно Минреинтеграции.

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