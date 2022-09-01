За август из оккупированных городов эвакуировали 45 тыс. украинцев – Минреинтеграции

"Почти месяц назад начата обязательная эвакуация из Донецкой области, которую проводит созданный правительством координационный штаб под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. За этот период по состоянию на сегодняшний день только из Донецкого региона удалось эвакуировать почти 13 тыс. граждан, из которых более 2 тыс. – дети", – говорится в сообщении.
Также в министерстве опубликовали номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью для эвакуации.
По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.
Сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехало более 11 млн чел, примерно за это же время вернулось 4,7 млн. Сейчас в Европе зарегистрировано более 6 млн украинцев.
2 августа Кабинет Министров Украины принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.