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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За август из оккупированных городов эвакуировали 45 тыс. украинцев – Минреинтеграции

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В Минреинтеграции рассказали о ситуации и количестве вывезенных людей
В Минреинтеграции рассказали о ситуации и количестве вывезенных людей
Фото: ЕРА

В течение августа из горячих точек и временно оккупированных территорий Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей эвакуировано около 45 тыс. граждан. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Почти месяц назад начата обязательная эвакуация из Донецкой области, которую проводит созданный правительством координационный штаб под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. За этот период по состоянию на сегодняшний день только из Донецкого региона удалось эвакуировать почти 13 тыс. граждан, из которых более 2 тыс. – дети", – говорится в сообщении.

Также в министерстве опубликовали номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью для эвакуации.

Фото: minre.gov.ua
Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua
Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua
Фото: minre.gov.ua

Контекст:

По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.

Сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека информирует, что за пределы Украины с началом боевых действий выехало более 11 млн чел, примерно за это же время вернулось 4,7 млн. Сейчас в Европе зарегистрировано более 6 млн украинцев.

2 августа Кабинет Министров Украины принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Харьковская область, эвакуация, война России против Украины, вторжение России в Украину
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