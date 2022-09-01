За август из оккупированных городов эвакуировали 45 тыс. украинцев – Минреинтеграции

"Почти месяц назад начата обязательная эвакуация из Донецкой области, которую проводит созданный правительством координационный штаб под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. За этот период по состоянию на сегодняшний день только из Донецкого региона удалось эвакуировать почти 13 тыс. граждан, из которых более 2 тыс. – дети", – говорится в сообщении.

Также в министерстве опубликовали номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью для эвакуации.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua