Правоохранители сообщили о подозрении новому "главе" оккупационной администрации Купянска – Офис генпрокурора

Губин, как отметили в СБУ, перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения Скриншот: RT на русском / Telegram

В релизе не упоминают имени коллаборанта, но отмечается, что он до "работы" в Купянске был "руководителем" оккупационной администрации в поселке Казачья Лопань Харьковской области. Kharkiv today пишет, что это Максим Губин.

"Досудебным расследованием установлено, что 27 июня в Купянске состоялось очередное пророссийское мероприятие, посвященное назначению 44-летнего коллаборанта на должность главы "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области", – говорится в релизе.

О подозрении коллаборанту сообщили заочно, добавили в прокуратуре. В Службе безопасности Украины уточняют, что подозреваемый перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения РФ. В СБУ заявляют, что собрали безоговорочные доказательства сотрудничества подозреваемого с российскими оккупантами.

Также о подозрении в госизмене сообщили "главе" отдела агропромышленного развития "администрации Новопсковского района "ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области, добавили в СБУ.