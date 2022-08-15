Правоохранители сообщили о подозрении новому "главе" оккупационной администрации Купянска – Офис генпрокурора

В релизе не упоминают имени коллаборанта, но отмечается, что он до "работы" в Купянске был "руководителем" оккупационной администрации в поселке Казачья Лопань Харьковской области. Kharkiv today пишет, что это Максим Губин.
"Досудебным расследованием установлено, что 27 июня в Купянске состоялось очередное пророссийское мероприятие, посвященное назначению 44-летнего коллаборанта на должность главы "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области", – говорится в релизе.
О подозрении коллаборанту сообщили заочно, добавили в прокуратуре. В Службе безопасности Украины уточняют, что подозреваемый перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения РФ. В СБУ заявляют, что собрали безоговорочные доказательства сотрудничества подозреваемого с российскими оккупантами.
Также о подозрении в госизмене сообщили "главе" отдела агропромышленного развития "администрации Новопсковского района "ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области, добавили в СБУ.
Избранного украинцами мэра Купянска Геннадия Мацегору также подозревают в сотрудничестве с оккупантами. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.