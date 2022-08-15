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Правоохранители сообщили о подозрении новому "главе" оккупационной администрации Купянска – Офис генпрокурора

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Губин, как отметили в СБУ, перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения
Губин, как отметили в СБУ, перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения
Скриншот: RT на русском / Telegram

Новому "главе" оккупационной администрации Купянска Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 15 августа проинформировала в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В релизе не упоминают имени коллаборанта, но отмечается, что он до "работы" в Купянске был "руководителем" оккупационной администрации в поселке Казачья Лопань Харьковской области. Kharkiv today пишет, что это Максим Губин.

"Досудебным расследованием установлено, что 27 июня в Купянске состоялось очередное пророссийское мероприятие, посвященное назначению 44-летнего коллаборанта на должность главы "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02WAmf4XNrsRKuuP5gBh4v8M1CDD7tQumsVbLvqdYtNsTHtkGnyMY7BvvFNazzqs7ml

О подозрении коллаборанту сообщили заочно, добавили в прокуратуре. В Службе безопасности Украины уточняют, что подозреваемый перешел на сторону врага после начала полномасштабного вторжения РФ. В СБУ заявляют, что собрали безоговорочные доказательства сотрудничества подозреваемого с российскими оккупантами. 

Также о подозрении в госизмене сообщили "главе" отдела агропромышленного развития "администрации Новопсковского района "ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области, добавили в СБУ. 

Контекст:

Избранного украинцами мэра Купянска Геннадия Мацегору также подозревают в сотрудничестве с оккупантами. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьковская область, расследование, госизмена, Купянск, подозрение, уголовное производство, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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