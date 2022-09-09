"Город взят под контроль". Зеленский опубликовал видео с украинским флагом над Балаклеей

На видео украинский военный стоит на крыше здания, над которым поднято украинское знамя. Он стоит на российском флаге, вероятно, только что снятом с флагштока.
"Господин президент, господин главнокомандующий! Город Балаклея Харьковской области взят под контроль, приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Кракен", сегодня, 8 сентября, 16.00. Слава Украине!" – отчитался военный.
Президент поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что гордится ими.
"Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом!" – написал он.
Фото- и видеодоказательства того, что ВСУ вышли на окраины Балаклеи, появились в Telegram-каналах 6 сентября. Официально украинские власти эту информацию до сих пор не подтверждали.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).
В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².