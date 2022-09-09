"Город взят под контроль". Зеленский опубликовал видео с украинским флагом над Балаклеей

На видео украинский военный стоит на крыше здания, над которым поднято украинское знамя. Он стоит на российском флаге, вероятно, только что снятом с флагштока.

"Господин президент, господин главнокомандующий! Город Балаклея Харьковской области взят под контроль, приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Кракен", сегодня, 8 сентября, 16.00. Слава Украине!" – отчитался военный.

Президент поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что гордится ими.

"Все на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом!" – написал он.

Фото- и видеодоказательства того, что ВСУ вышли на окраины Балаклеи, появились в Telegram-каналах 6 сентября. Официально украинские власти эту информацию до сих пор не подтверждали.