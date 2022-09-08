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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области нацгвардейцы задержали замаскированных боевиков

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Боевики пытались уехать из зоны боевых действий
Боевики пытались уехать из зоны боевых действий
Фото: МВС України / Telegram

В Харьковской области бойцы Национальной гвардии Украины задержали двух замаскированных боевиков так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

"Спецназовцы Национальной гвардии взяли в плен двух боевиков с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов Харьковской области. "ЛНРовские" воины неудачно замаскировались, надев другие вещи на свою форму и пересев в гражданский автомобиль. И в итоге пополнили обменный фонд", – говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, боевики хотели выехать из зоны боевых действий. 


Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей, сейчас под российской оккупацией, кроме захваченных в 2014 году территорий, находятся также еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

В отчете американского Института исследования войны (ISW) от 15 августа сообщалось, что боевики "ЛНР" отказываются продолжать боевые действия в Донецкой области и жалуются на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Теги: Украина, Национальная гвардия, Харьковская область, боевики, война России против Украины, задержание, ЛНР, вторжение России в Украину
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