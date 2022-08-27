В Киеве передали в суд дело так называемого омбудсмена "ЛНР"

"Обвиняемая в октябре 2021 года добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла должность так называемого уполномоченного по правам человека оккупационной администрации "ЛНР". На должности женщина выполняет указания незаконно созданного органа оккупационной власти, оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Также она активно занимается информационной деятельностью, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, поддержку действий государства-агрессора, в том числе в проведении вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.
В связи с нахождением обвиняемой на временно оккупированной территории суд разрешил провести в отношении нее заочное расследование.
Сердюковой объявили о подозрении по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате чего были также оккупированы части Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей, сейчас под российской оккупацией, кроме захваченных в 2014 году территорий, находятся также еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.