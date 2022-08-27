В Киеве передали в суд дело так называемого омбудсмена "ЛНР"

"Обвиняемая в октябре 2021 года добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла должность так называемого уполномоченного по правам человека оккупационной администрации "ЛНР". На должности женщина выполняет указания незаконно созданного органа оккупационной власти, оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Также она активно занимается информационной деятельностью, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, поддержку действий государства-агрессора, в том числе в проведении вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

В связи с нахождением обвиняемой на временно оккупированной территории суд разрешил провести в отношении нее заочное расследование.

Сердюковой объявили о подозрении по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

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