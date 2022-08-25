Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться – опрос

По состоянию на август 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно.

К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%.

К россиянам, проживающим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%. К русскоязычным украинцам отношение преимущественно положительное (51%) или нейтральное (31%), отрицательное – только 14%. В целом, в результате войны отношение к русскоязычным украинцам улучшилось с 37% (апрель 2021-го) до 51% (август 2022-го).



Продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Крыма и особенно жителям ОРДЛО. К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно – 23%, нейтрально – 45% (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%). К жителям ОРДЛО положительно относятся только 14%, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле 2022-го положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Также наблюдается определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени для примирения с украинцами с россиянами. Если в апреле 2022 года (опрос производился после освобождения Киевской области от российских захватчиков) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов около половины.

Треть опрошенных считают, что возобновить отношения удастся через 20–30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10–15 лет, и только 5% считают это возможным через несколько лет. Более склонны к "примирению" в относительно более близкой временной перспективе пожилые опрошенные, жители востока и юга и русскоязычные.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 17–18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.