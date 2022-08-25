Арестович назвал причины, почему Россия в День Независимости Украины так и не нанесла удар по Киеву

"Грохнуть" в Киеве на День Независимости Украины американского или немецкого дипломата – это не то, что нужно РФ, считает Арестович Фото: EPA

Об этом в интервью российскому юристу Марку Фейгину в рамках проекта "Фейгин Live" сказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Во-первых, в Киеве слишком много иностранцев. Грохнуть какого-нибудь американского дипломата или немецкого – это не то, что нужно. Второй момент – здесь действительно очень сильная ПВО. Не потому, что Киев – это столица и нужно ее прикрыть, а потому, что это самый большой военно-транспортный узел и здесь тоже нужно прикрывать военные объекты", – отметил Арестович.

Кроме того, по словам советника ОПУ, у российских оккупантов нет так много ракет, чтобы атаковать.

"Выпустить еще восемь крылатых ракет, чтобы их гарантированно сбили, – ну, это такое", – считает Арестович.

Он добавил, что Россия "на самом деле ищет переговоров и примирения".

"Любой удар по Киеву или в другом месте со значительными гражданскими жертвами – это отодвигание переговоров, – подчеркнул Арестович. – Кроме того, сегодня – заседание Совета Безопасности ООН… и если бы был удар, то понятно, какую повестку дня они бы создали".

В целом, подытожил Арестович, оккупанты исчерпали свои возможности и точно не заинтересованы в эскалации, а главное, чего они хотят, – это перемирия.