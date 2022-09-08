В Купянске оккупанты заявили об "эвакуации" детей и женщин. Горсовет до этого призвал готовиться к деоккупации

Глава незаконной "администрации" Виталий Ганчев в Telegram заявил, что "будет обеспечена эвакуация по крайней мере детей и женщин" из-за приблизившихся к городу военных действий.
6 сентября городской совет Купянска впервые за пять месяцев после захвата Россией вышел на связь и призвал местных жителей подготовить убежища, запастись едой и водой в ожидании деоккупации.
"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – написал в Facebook депутат Вадим Крохмаль.
7 сентября в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики незаконно удерживают около 40 жителей Купянска в местном отделении полиции.
Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.
В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении значительных сил оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.