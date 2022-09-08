В Купянске оккупанты заявили об "эвакуации" детей и женщин. Горсовет до этого призвал готовиться к деоккупации

Глава незаконной "администрации" Виталий Ганчев в Telegram заявил, что "будет обеспечена эвакуация по крайней мере детей и женщин" из-за приблизившихся к городу военных действий.

6 сентября городской совет Купянска впервые за пять месяцев после захвата Россией вышел на связь и призвал местных жителей подготовить убежища, запастись едой и водой в ожидании деоккупации.

"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – написал в Facebook депутат Вадим Крохмаль.

7 сентября в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики незаконно удерживают около 40 жителей Купянска в местном отделении полиции.