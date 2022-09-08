ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Купянске оккупанты заявили об "эвакуации" детей и женщин. Горсовет до этого призвал готовиться к деоккупации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Купянск находится в оккупации с февраля
Купянск находится в оккупации с февраля
Фото: КУП'ЯНСЬКА ГРОМАДА / Facebook

В оккупированном Купянске (Харьковская область) готовится вывоз местного населения под видом эвакуации, об этом сообщило российское "РИА Новости".

Глава незаконной "администрации" Виталий Ганчев в Telegram заявил, что "будет обеспечена эвакуация по крайней мере детей и женщин" из-за приблизившихся к городу военных действий.

6 сентября городской совет Купянска впервые за пять месяцев после захвата Россией вышел на связь и призвал местных жителей подготовить убежища, запастись едой и водой в ожидании деоккупации.

"Готовьте убежища и стратегический запас еды. Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – написал в Facebook депутат Вадим Крохмаль.

7 сентября в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики незаконно удерживают около 40 жителей Купянска в местном отделении полиции.

Контекст:

Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.

В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении значительных сил оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.


Теги: оккупация, Харьковская область, депортация, Купянск, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138972)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135866)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129467)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117116)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (113819)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101651)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78150)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62416)
 
 
 
 