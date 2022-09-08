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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли военные и гражданские объекты на девяти направлениях, нарушают нормы гуманитарного права – Генштаб ВСУ

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Оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли военные и гражданские объекты в Украине, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли военные и гражданские объекты в Украине, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Российские оккупационные войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии продолжили огневое поражение военных и гражданских объектов на северском, харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские военные "продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права".

"В Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 местных граждан в местном отделении полиции, – рассказали в Генштабе. – Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей".

Кроме того, снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники оккупантов во дворах учебных заведений, добавили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XcmSxyiVcH4pkHMF7BgMtFr5PDrx4StiU4L7ZjioYwsAoztXScHgWpY1cXFMfpbml

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, школы, миномет, российские военные, российские оккупанты
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