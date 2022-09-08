Российские войска обстреляли военные и гражданские объекты на девяти направлениях, нарушают нормы гуманитарного права – Генштаб ВСУ

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские военные "продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права".

"В Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 местных граждан в местном отделении полиции, – рассказали в Генштабе. – Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей".

Кроме того, снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники оккупантов во дворах учебных заведений, добавили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.