Оккупанты за сутки нанесли более восьми ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА, а также пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.
"В течение текущих суток враг нанес более восьми ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.
В частности, в результате ударов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Великие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница, рассказали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
Президент Владимир Зеленский заявлял 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.