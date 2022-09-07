Оккупанты за сутки нанесли более восьми ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

В течение суток 7 сентября россияне нанесли более восьми ракетных ударов по объектам на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА, а также пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

"В течение текущих суток враг нанес более восьми ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в результате ударов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Великие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница, рассказали в Генштабе.

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