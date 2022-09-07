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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли более восьми ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

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В течение суток 7 сентября россияне нанесли более восьми ракетных ударов по объектам на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
В течение суток 7 сентября россияне нанесли более восьми ракетных ударов по объектам на территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над Донецкой областью, удержании захваченных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА, а также пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

"В течение текущих суток враг нанес более восьми ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в результате ударов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Великие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница, рассказали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XcmSxyiVcH4pkHMF7BgMtFr5PDrx4StiU4L7ZjioYwsAoztXScHgWpY1cXFMfpbml

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Президент Владимир Зеленский заявлял 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Краматорск, Северск, Константиновка, Андреевка, Безымянное, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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