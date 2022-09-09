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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченной территории Харьковской области – Генштаб ВСУ

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На оккупированной территории Чугуевского района россияне задерживают мужчин призывного возраста и отправляют в так называемый вербовочный центр, отметили в Генштабе ВСУ
На оккупированной территории Чугуевского района россияне задерживают мужчин призывного возраста и отправляют в так называемый вербовочный центр, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска начали принудительную мобилизацию на временно захваченной территории Чугуевского района Харьковской области.

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый вербовочный центр", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты в августе безуспешно пытались провести мобилизацию на временно захваченной территории Луганской области, отмечал глава ОВА Сергей Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, отмечается, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

По данным ISW на утро 8 сентября, ВСУ продвинулись минимум на 20 км в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ рассказали 8 сентября, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Харьковская область, призыв, Чугуев, Волчанск, война России против Украины, население, мужчины, российские оккупанты
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