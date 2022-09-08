ВСУ продвинулись на 20 км в Харьковской области – Институт исследования войны

"Украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области", – отмечают в Институте.

Эксперты, ссылаясь на российские источники, утверждают, что в этом районе силы РФ были недостаточно укомплектованы из-за предыдущих развертываний войск в Донецкой области и на юге.

"Продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма... Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы", – добавили в ISW.

Аналитики считают маловероятным, что южное контрнаступление и попытка истощить российские силы на юге Украины являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Однако отмечают, что украинские силы смогли благоразумно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: understandingwar.org

