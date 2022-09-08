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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продвинулись на 20 км в Харьковской области – Институт исследования войны

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6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины воспользовались передислокацией российских сил и провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма Харьковской области, отвоевав 400 км². Об этом сообщили эксперты американского Института исследования войны (ISW) в отчете от 7 сентября.

"Украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области", – отмечают в Институте.

Эксперты, ссылаясь на российские источники, утверждают, что в этом районе силы РФ были недостаточно укомплектованы из-за предыдущих развертываний войск в Донецкой области и на юге.

"Продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма... Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы", – добавили в ISW.

Аналитики считают маловероятным, что южное контрнаступление и попытка истощить российские силы на юге Украины являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Однако отмечают, что украинские силы смогли благоразумно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: understandingwar.org
Инфографика: understandingwar.org

Контекст:

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская ОГА, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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