ВСУ продвинулись на 20 км в Харьковской области – Институт исследования войны

"Украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области", – отмечают в Институте.
Эксперты, ссылаясь на российские источники, утверждают, что в этом районе силы РФ были недостаточно укомплектованы из-за предыдущих развертываний войск в Донецкой области и на юге.
"Продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма... Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы", – добавили в ISW.
Аналитики считают маловероятным, что южное контрнаступление и попытка истощить российские силы на юге Украины являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Однако отмечают, что украинские силы смогли благоразумно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.