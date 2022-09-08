ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районах девяти населенных пунктов – Генштаб

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия ВСУ "продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника".

"В течение текущих суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны совершила более 12 ударов, поразив два взводных опорных пункта, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники и два зенитных ракетных комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются", – указали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.