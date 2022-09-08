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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском – Генштаб

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По словам Громова, на отдельных направлениях украинские войска продвинулись вглубь обороны противника от двух до 50 километров
По словам Громова, на отдельных направлениях украинские войска продвинулись вглубь обороны противника от двух до 50 километров
Фото: armyinform.com.ua

Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км², сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Об этом он сказал 8 сентября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины в YouTube.

Он отметил, что на харьковском направлении ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами с начала недели ведут активные действия.

"На данное время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", – подчеркнул Громов.

По его словам, на краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись в глубину до двух километров. В ходе ведения наступательных действий на славянском направлении украинские военные продвинулись в глубину до трех километров и освободили населенный пункт Озерное.

Группировка сил обороны продолжает ведение активных действий и на херсонском направлении, идут бои. По словам Громова, противник "частично деморализован", но продолжает сопротивление.

"В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от двух до нескольких десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км²", – подытожил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

По данным американского Института изучения войны (ISW) на утро 8 сентября, ВСУ продвинулись минимум на 20 км в Харьковской области.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, наступление, война России против Украины, Алексей Громов, контрнаступление
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