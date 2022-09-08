Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском – Генштаб

По словам Громова, на отдельных направлениях украинские войска продвинулись вглубь обороны противника от двух до 50 километров Фото: armyinform.com.ua

Он отметил, что на харьковском направлении ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами с начала недели ведут активные действия.

"На данное время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов", – подчеркнул Громов.

По его словам, на краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись в глубину до двух километров. В ходе ведения наступательных действий на славянском направлении украинские военные продвинулись в глубину до трех километров и освободили населенный пункт Озерное.

Группировка сил обороны продолжает ведение активных действий и на херсонском направлении, идут бои. По словам Громова, противник "частично деморализован", но продолжает сопротивление.

"В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от двух до нескольких десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км²", – подытожил Громов.

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