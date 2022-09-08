"Шикарный "подгончик" нашим ребятам". В ВСУ показали склад боеприпасов, который оккупанты бросили при отступлении

"Из категории "жирный жир". Кацапы убегали и оставили нашим ребятам просто шикарный "подгончик", – говорится в сообщении.

В каком именно населенном пункте был обнаружен брошенный противником склад, не уточняется.

"Орки оставили кучи прибамбасов, просто кучи… Это все будет лететь к тебе, тварь! За Украину будем рвать!" – сказал автор видео.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

В Генштабе ВСУ 7 сентября сообщили, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 640 российских оккупантов.