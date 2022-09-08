Украинцы прошли обучение в США, и вскоре потопили два российских корабля. Пентагон рассказал о передаче ВСУ ракет Harpoon

По информации ЛаПланте, корабельное вооружение производства Boeing было передано Украине союзником США, каким именно, ЛаПланте не уточнил. Корабельные ракетные установки были сняты с корабля союзника и модифицированы для стрельбы с бортового грузовика, который служил "источником питания" оружия.

ЛаПланте рассказал, что это произошло еще в мае.

"Привезли украинцев тренироваться на нем в Дни поминовения в нашей стране, а на следующей неделе два российских корабля были потоплены", — сказал он.

В июне Украина заявила, что ее силы нанесли удар по российскому военно-морскому буксиру двумя ракетами Harpoon в Черном море, подчеркнув, что ВСУ поразили российское судно противокорабельным вооружением, поставленным Западом.

Пентагон объявил, что системы береговой обороны Harpoon являются частью пакета помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, объявленного 15 июня в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.