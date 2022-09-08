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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы прошли обучение в США, и вскоре потопили два российских корабля. Пентагон рассказал о передаче ВСУ ракет Harpoon

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Ракеты Harpoon модифицировали и передали Украине
Ракеты Harpoon модифицировали и передали Украине
Фото: ЕРА

Западные союзники передали Вооруженным силам Украины противокорабельные ракеты Harpoon, которые модифицировали для стрельбы с автомобильной платформы. Об этом рассказал заместитель министра обороны США Билл ЛаПланте, сообщил 7 сентября сайт Defense News.

По информации ЛаПланте, корабельное вооружение производства Boeing было передано Украине союзником США, каким именно, ЛаПланте не уточнил. Корабельные ракетные установки были сняты с корабля союзника и модифицированы для стрельбы с бортового грузовика, который служил "источником питания" оружия.

ЛаПланте рассказал, что это произошло еще в мае.

"Привезли украинцев тренироваться на нем в Дни поминовения в нашей стране, а на следующей неделе два российских корабля были потоплены", — сказал он.

В июне Украина заявила, что ее силы нанесли удар по российскому военно-морскому буксиру двумя ракетами Harpoon в Черном море, подчеркнув, что ВСУ поразили российское судно противокорабельным вооружением, поставленным Западом.

Пентагон объявил, что системы береговой обороны Harpoon являются частью пакета помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, объявленного 15 июня в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Контекст:

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха"). Среди них флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва", который был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".


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