США обучали украинских военных, потопивших военный корабль оккупантов "Василий Бех" – Пентагон

О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ Фото: wikipedia.org

Об этом 7 сентября сообщил замминистра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант, его цитирует Defence One.

При этом противокорабельные ракеты Harpoon, использованные при нанесении удара, были переданы ВСУ союзником США, которого Лаплант не назвал.

Он рассказал, что ракеты были сняты с корабля союзника, а затем установлены на кузове грузовика с бортовой платформой, а второй грузовик служил "источником энергии".

По словам Лапланта, "сейчас происходят невероятные инновации", просто недостаточно об этом говорится.

Война России против Украины. Главное (обновляется)