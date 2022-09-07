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США обучали украинских военных, потопивших военный корабль оккупантов "Василий Бех" – Пентагон

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О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ
О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ
Фото: wikipedia.org

Американские военные обучали украинских ракетчиков, потопивших в середине июня военный корабль российских оккупантов "Василий Бех".

Об этом 7 сентября сообщил замминистра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант, его цитирует Defence One.

При этом противокорабельные ракеты Harpoon, использованные при нанесении удара, были переданы ВСУ союзником США, которого Лаплант не назвал.

Он рассказал, что ракеты были сняты с корабля союзника, а затем установлены на кузове грузовика с бортовой платформой, а второй грузовик служил "источником энергии".

По словам Лапланта, "сейчас происходят невероятные инновации", просто недостаточно об этом говорится.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" отмечали, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"ВВС News Україна" со ссылкой на управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщила, что "Василий Бех" был подбит в результате первого применения украинскими военными американской ракеты Harpoon (является аналогом украинской ракеты "Нептун").

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко уточнял, что "Василий Бех" затонул.

По данным Генштаба ВСУ на утро 7 сентября, оккупанты в войне против Украины потеряли 15 кораблей/катеров. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля.

Теги: Россия, Украина, Пентагон, корабль, вооружение, военные учения, кораблекрушение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, российский корабль, инновации, грузовик, потери России
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