Украинская авиация нанесла более 30 ударов по войскам РФ, сбила два Су-25, два вертолета и пять беспилотников – Генштаб ВСУ

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА", – говорится в сообщении.
Также ракетные войска и украинская артиллерия продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники оккупантов, отметили в Генштабе.
"В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения", – сообщили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.